’Taekwondo inclusivo’ Il progetto con la Putinati

Un progetto di ‘ Taekwondo inclusivo ’ quello promosso dalla Polisportiva Putinati, che sarà attivato da gennaio 2026. L’iniziativa, rivolta ai ragazzi e agli adulti con disabilità del centro occupazionale ‘Il Cuore di Chisciotte’ della Cooperativa Azioni, è stata presentata ieri in Comune. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore allo Sport del Comune di Ferrara Francesco Carità; il presidente Polisportiva Putinati Andrea De Vivo; il maestro accademia Oxilia Putinati Gregorio Oxilia; la presidente di coop Azioni Sandra Villa; la coordinatrice del Cuore di Chisciotte Alessia Veronese; il vicepresidente della zona soci di Ferrara Coop Alleanza 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

