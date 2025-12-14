Open Day Ic Casale | la scuola diventa un parco delle competenze

L'Istituto Comprensivo Casale di Brindisi ha aperto le sue porte in occasione dell'Open Day “Xmas Amusement Park”, trasformando la scuola primaria in un vero e proprio parco delle competenze. Un evento ricco di entusiasmo, scoperte e coinvolgimento, che ha coinvolto studenti, insegnanti e famiglie in un'atmosfera festosa e stimolante.

Un'atmosfera di festa, meraviglia e partecipazione ha avvolto la scuola primaria dell'Istituto comprensivo Casale di Brindisi in occasione dell'Open Day "Xmas Amusement Park" che si è svolto il 13 dicembre 2025. Un evento che ha saputo unire la magia del Natale alla scoperta di una.

