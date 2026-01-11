Calciomercato Juve spunta l’ipotesi scambio per Loftus-Cheek del Milan

Sul calciomercato della Juventus si affaccia l’ipotesi di uno scambio con il Milan per Ruben Loftus-Cheek. La società bianconera è alla ricerca di un centrocampista che si integri con il progetto di Luciano Spalletti, valutando diverse opzioni per rafforzare il reparto mediano. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe rappresentare una soluzione condivisa tra le due società per soddisfare le rispettive esigenze di mercato.

Continua la ricerca di un centrocampista che possa fare al caso dello stile di gioco di Luciano Spalletti. L’asse Torino-Milano, sponda rossonera in questo caso, sembra sempre più caldo negli ultimi giorni: dopo l’interessamento del Milan per Federico Gatti, la Juventus avrebbe manifestato l’intenzione di portare Ruben Loftus-Cheek ai piedi della Mole. Fisicità, senso del gol, duttilità: ecco cosa cerca Spalletti. Spalletti ha sempre avuto un occhio di riguardo per il centrocampista inglese. Già nel suo periodo da allenatore al Napoli, un suo arrivo nella città partenopea lo avrebbe reso felice. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

