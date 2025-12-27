Calcio Serie C La Pianese aprirà il nuovo anno contro l’Ascoli
Dopo il pareggio interno contro la Ternana la Pianese si gode qualche giorno di meritato riposo. Il punto contro le fere di Liverani ha portato a cinque la striscia di risultati utili consecutivi per la formazione di mister Birindelli, in quella che tra l’altro è stata la terza partita di fila senza subire reti al passivo. Il modo ideale per congedarsi dalla prima, intensa, parte di stagione e concedersi un po’ di meritato riposo dopo un girone di andata impegnativo ma foriero di grandi soddisfazioni, in cui la formazione bianconera ha mostrato applicazione, spirito di sacrificio ed una crescita costante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
