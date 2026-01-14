Juventus Spalletti chiede rinforzi | terzino destro nel mirino

La Juventus si muove sul mercato per rinforzare la difesa. Luciano Spalletti ha richiesto un intervento mirato sulla corsia destra, considerando le esigenze di rotazione e continuità. Con Pierre Kalulu sotto pressione, il club sta valutando opzioni per un terzino destro che possa contribuire all’equilibrio della squadra e sostenere l’attuale organico.

La Juventus accelera anche sul fronte difensivo. Con Pierre Kalulu spremuto tra campionato, Champions League e Coppa Italia, Luciano Spalletti ha chiesto un rinforzo immediato sulla corsia destra. La dirigenza si muove. Nelle ultime ore sono arrivati riscontri dalla Spagna su Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo in scadenza di contratto. I contatti esplorativi hanno confermato l'apertura del giocatore, ma il club galiziano frena su una possibile cessione a gennaio. A complicare lo scenario pesa anche la clausola che garantirebbe al Barcellona il 50% dell'indennizzo. A Torino si valuta la strategia: tentare l'affondo subito oppure attendere l'estate per un'operazione a costo zero, consapevoli però dell'interesse di altri club europei, su tutti l'Aston Villa.

