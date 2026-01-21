Buongiorno dei record è il terzo rigore che causa in questa stagione

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha visto causarsi un rigore questa sera durante la partita di Champions. Si tratta del terzo episodio di questa stagione in cui l’atleta è coinvolto in situazioni che hanno influenzato l’andamento della partita, contribuendo a un momento difficile per la squadra. Un episodio che si inserisce in un periodo complesso per il calciatore, che cerca di migliorare le proprie prestazioni e di affrontare con serenità le sfide future.

Non è una stagione positiva per il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno che questa sera ha causato il rigore che ha consentito al Copenaghen, in 10 uomini, di recuperare lo svantaggio e pareggiare la sfida di Champions. Con quella di stasera il difensore azzurro ha disputato 25 partite in questa stagione con 1680 minuti in campo. Questa sera Buongiorno ha conquistato un piccolo record personale è riuscito nella sventurata impresa di causare il terzo rigore stagionale a sfavore degli azzurri. Prima quello con l’Inter ad ottobre, poi quello col Verona qualche settimana fa, e stasera anche quello contro il Copenaghen. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it

