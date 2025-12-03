Napoli-Cagliari 10-9 dcr azzurri ai quarti | decisivo il rigore di Buongiorno
Antonio Conte approfitta del turno di Coppa Italia per far rifiatare i suoi titolari: dal primo minuto dentro Lucca e i napoletani Ambrosino, Vergara e Mazzocchi. Dall'altro lato, invece,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli-Cagliari 10-9 (d.c.r), azzurri ai quarti: decisivo il rigore di Buongiorno - Mister Conte approfitta del turno di Coppa Italia per far rifiatare i suoi titolari: dal primo minuto dentro Lucca e i napoletani Ambrosino, Vergara e Mazzocchi. ilmattino.it scrive
