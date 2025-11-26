WRC – Diretta Saudi Arabia Rally

A Jeddah, dove si svolge l’ultimo atto del WRC che assegnerà il titolo piloti assoluto e quello WRC2 Challenge. La redazione di TuttoRally, come sempre, seguirà in diretta la gara Shakedown Lo shakedown in Arabia Saudita consegna un verdetto chiaro: Kalle Rovanperä è arrivato con la determinazione di chi vuole lasciare il segno. Il finlandese . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

