WRC – Diretta Saudi Arabia Rally
A Jeddah, dove si svolge l’ultimo atto del WRC che assegnerà il titolo piloti assoluto e quello WRC2 Challenge. La redazione di TuttoRally, come sempre, seguirà in diretta la gara Shakedown Lo shakedown in Arabia Saudita consegna un verdetto chiaro: Kalle Rovanperä è arrivato con la determinazione di chi vuole lasciare il segno. Il finlandese . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Altri contenuti sullo stesso argomento
Iniziate a prendere nota degli orari, questo weekend umani. E il sabato in diretta in chiaro anche su #TV8. #QatarGP #F1 #WRC #SaudiArabia #sky #skymotori GP Qatar e WRC Arabia Saudita 2025: gli orari del weekend in TV Vai su X
GP Qatar e WRC Arabia Saudita 2025: gli orari del weekend in TV In arrivo un nuovo weekend di F1 da non perdere. Da giovedì 27 a domenica 30 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il GP del Qatar, ultimo dell’anno... - facebook.com Vai su Facebook