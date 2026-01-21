Bonus edilizi familiari conviventi e non | chi può detrarre le spese nel 2026?
Il quadro normativo dei bonus edilizi per il 2026 stabilisce i criteri per le detrazioni fiscali relative al recupero edilizio. Le agevolazioni sono accessibili non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai familiari conviventi e non conviventi, secondo le disposizioni vigenti. Questa guida chiarisce chi può fruire delle detrazioni e quali requisiti sono necessari per usufruirne nel prossimo anno.
La normativa riguardante i bonus edilizi definisce i criteri per l’accesso alle detrazioni fiscali riguardanti il recupero del patrimonio edilizio del 2026 non solo per il proprietario dell’immobile oggetto di lavori, ma anche per i familiari conviventi e non conviventi. Spesso, infatti, la necessità di ottimizzare la capienza fiscale spinge i beneficiari a suddividere l’onere economico tra i vari componenti del nucleo, purché si rispettino le condizioni poste dall’Agenzia delle entrate. Il diritto alla detrazione non è legato esclusivamente al pagamento, ma anche alla relazione anagrafica o giuridica con l’immobile oggetto dei lavori. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Bonus edilizi anche per gli immobili condonati, chi può ottenere le agevolazioniCon la Legge di Bilancio 2026, anche gli immobili condonati diventano eleggibili per i bonus edilizi.
