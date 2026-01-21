Bologna Fc Italiano verso il Celtic | Puntiamo ai pre-off Castro non ci sarà Orsolini ha l’influenza

Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara alla sfida contro il Celtic, in programma giovedì alle 18. La squadra punta a qualificarsi per i pre-off dell’Europa League. Tuttavia, ci sono alcune assenze: Castro non sarà disponibile, mentre Orsolini è influenzato. La sfida rappresenta un passo importante per i rossoblù nella competizione europea.

Bologna, 21 gennaio 2026 – Testa all' Europa League per il Bologna di Vincenzo Italiano che giovedì sera scenderà in campo alle 18.45 al Dall'Ara contro il Celtic. Per i rossoblù sarà fondamentale resettare proprio la mente, per non farsi influenzare dal momento negativo che la squadra sta affrontando in campionato e continuare a inseguire l'obiettivo europeo. Il Celtic arriva con 3000 tifosi: il piano per la sicurezza a Bologna Di fronte ci saranno gli scozzesi di O'Neill per una sfida quanto mai fondamentale: "Dobbiamo pensare solamente a quello che rappresenta questa partita in questa competizione, senza altri aspetti che possono condizionare quello che sarà la nostra prestazione.

Conferenza stampa Italiano pre Bologna Celtic: «Ecco chi gioca in porta domani». Poi l’annuncio sul futuro di DominguezIl Bologna si prepara ad affrontare il Celtic nel settimo turno di Europa League, con l’attenzione rivolta alla formazione titolare e alle strategie del tecnico Italiano.

