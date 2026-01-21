La quarta edizione di Faros, l’acceleratore dedicato, si distingue per l’investimento di 1,4 milioni di euro su sette startup innovative nel settore blue economy, energia pulita e intelligenza artificiale. Con quattro progetti pilota attivi, l’iniziativa supporta lo sviluppo di soluzioni sostenibili e tecnologiche, contribuendo alla crescita del territorio e alla promozione di modelli imprenditoriali responsabili.

Un investimento complessivo di 1,4 milioni di euro, sette startup selezionate e quattro progetti pilota attivati: sono questi i numeri della quarta edizione di Faros, l’acceleratore dedicato alla Blue Economy promosso dalla Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital SGR (società partecipata da Cassa depositi e prestiti e Invitalia). Il programma, nato nel 2021 a Taranto in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, entra ora nella sua nuova fase operativa e punta a trasformare idee imprenditoriali in soluzioni applicabili nei contesti legati all’economia del mare, alla sostenibilità ambientale e all’innovazione portuale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Blue economy, energia pulita, IA: sul territorio investono 7 startup

