La Puglia sul mare del futuro | come la Blue Economy può rilanciare Taranto e l’intera regione

Mercoledì 15 ottobre, nella storica città ionica, si è svolta l’iniziativa “Puglia Blue Vision”, promossa da Citynews e patrocinata dalla città di Taranto e dall’Università di Bari – Dipartimento Jonico, con il supporto della Regione Puglia e delle imprese locali. L’obiettivo era chiaro: mettere. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

BUONA DOMENICA dalla Santorini di Puglia PESCHICI Gargano ? Trattoria di mare COSTAMARINA - facebook.com Vai su Facebook

La Puglia sul mare del futuro: come la “Blue Economy” può rilanciare Taranto e l’intera regione - Mercoledì 15 ottobre presso il Dipartimento Jonico dell’Università di Bari (sede di Taranto) si è svolto l’evento “Puglia Blue Vision – Festival della Blue Economy”, promosso da Citynews in collaboraz ... Scrive today.it

Taranto in prima linea per la Blue Economy, il Festival “Puglia Blue Vision” accende il dialogo fra istituzioni, imprese e innovatori - Il 15 ottobre, la città ionica ha ospitato un evento strategico promosso da Citynews per stimolare la transizione marittima sostenibile e rilanciare il Sud come hub mediterraneo ... Riporta today.it

'Puglia Blue Vision', a Taranto istituzioni, imprese e startup a confronto per parlare di economia del mare - Il 15 ottobre l'appuntamento promosso da Citynews dedicato ai temi dell’intelligenza artificiale, della transizione green–blue e delle blue skills collegate ... baritoday.it scrive