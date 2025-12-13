Vandali al campo sportivo Polito di Agropoli | ingenti i danni rubate le scarpe dei calciatori

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanta amarezza tra calciatori e staff dell'Unione Sportiva Agropoli 2021 che, questa mattina, hanno scoperto che, la scorsa notte, è stato messo a segno un furto all'interno del campo sportivoPolito”. La denunciaIgnoti, dopo aver forzato l'ingresso al deposito e agli spogliatoi, hanno fatto. Salernotoday.it

Baby vandali al campo sportivo: "Ora basta, servono corsi di civiltà" - Negli ultimi tempi si sono intensificati gli atti vandalici al Campo Sportivo dell’Us Sancascianese Calcio nel viale Garibaldi a San Cascino Val di Pesa. lanazione.it

Vandali in azione, danni alle recinzioni del campo sportivo - Non si esclude un vandalismo, attuato forse con giochi pirotecnici, ai danni di una struttura "ombreggiante", lungo la recinzione del... ilrestodelcarlino.it

vandali al campo sportivo polito di agropoli ingenti i danni rubate le scarpe dei calciatori

© Salernotoday.it - Vandali al campo sportivo "Polito" di Agropoli: ingenti i danni, rubate le scarpe dei calciatori

L'Avellino fa la spesa in casa Bari

Video L'Avellino fa la spesa in casa Bari