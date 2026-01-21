Mercosur bloccato passa il blitz a Strasburgo contro l' accordo | ora dovrà decidere la Corte di giustizia Ue

L'Eurocamera ha approvato la richiesta di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Ue l’accordo commerciale con il Mercosur, con 334 voti favorevoli. La decisione nasce in un contesto di blocco dell’accordo, che ora dovrà essere valutato dalla Corte per determinarne la validità e le implicazioni legali. La questione rappresenta un passaggio chiave nel percorso di definizione delle relazioni commerciali tra l’Unione Europea e il Mercosur.

L'Eurocamera ha approvato con 334 voti a favore 324 contrari e 11 astenuti la richiesta di inviare il testo dell'accordo commerciale Ue-Mercosur alla Corte di giustizia dell'Unione europea per un parere legale. Ora l'Eurocamera, per l'attuazione definitiva dell'intesa, dovrà attendere l'esame della Corte, che potrebbe prendere mesi. Solo dopo l'Eurocamera potrà votare la ratifica finale dell'accordo. Cosa è successo L'Aula ha approvato la richiesta, presentata da un gruppo di eurodeputati provenienti dai gruppi della Sinistra Ue, dei Verdi e di parte dei Liberali di «domandare il parere della Corte di giustizia, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, Tfue, circa la compatibilità con i trattati dell'accordo previsto, della proposta che l'Ue concluda l'accordo di partenariato Ue-Mercosur e l'accordo interinale sugli scambi e della procedura seguita per ottenere tale conclusione» e «incarica la Presidente di prendere rapidamente le misure necessarie per ottenere il parere della Corte di giustizia e di trasmettere la presente risoluzione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

