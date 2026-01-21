Bio e RosyD insieme con Muchacha columbiana

Bio e RosyD, insieme a Muchacha Columbiana, uniscono le loro voci in una collaborazione che promette di portare freschezza e originalità nel panorama musicale. Questa sinergia nasce dall’incontro di stili diversi, creando un brano che coniuga tradizione e modernità. Un progetto che si distingue per la sua autenticità e qualità, destinato a catturare l’attenzione degli ascoltatori e a consolidare la loro presenza nel panorama musicale italiano.

Una collaborazione inaspettata tra due grandi talenti della musica sta per travolgere le radio con un ritmo che non lascia via di scampo. Il mondo della musica accoglie nuove sonorità grazie all'estro di Bio, il quale ha voluto al suo fianco RosyD per la realizzazione della sua nuova opera. La traccia si intitola " Muchacha columbiana " e si preannuncia come una ventata di freschezza per le rotazioni musicali di questo avvio d'anno. Il travolgente impatto dell'Afrobeat. Il nuovo singolo raggiunge le emittenti radiofoniche il 13 gennaio 2026, posizionandosi con decisione nel panorama dell' Afrobeat.

