Un incontro artistico senza precedenti dà vita a un singolo dalle sonorità travolgenti pronto a rivoluzionare le classifiche radiofoniche internazionali. Un incontro artistico senza precedenti dà vita a un singolo dalle sonorità travolgenti pronto a rivoluzionare le classifiche radiofoniche internazionali Il panorama musicale si accende di nuove vibrazioni grazie a Bio, che per il suo ultimo lavoro ha scelto la collaborazione di RosyD. Il risultato è “Muchacha columbiana“, un brano che promette di portare una ventata di energia e modernità nelle playlist di questo inizio 2026. Disponibile in radio dal 13 gennaio 2026, il singolo si inserisce nel filone dell’Afrobeat, un genere che sta dominando le classifiche mondiali per la sua capacità di far ballare e sognare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Bio e RosyD lanciano il nuovo tormentone Muchacha columbiana

