Una donna si trova ancora in difficoltà nel vedere i propri figli, tra cui uno gravemente malato, a causa di decisioni giudiziarie. La Corte d’Appello ha affidato la gestione della situazione ai servizi sociali, prolungando il percorso di tutela e assistenza. La vicenda evidenzia le complicazioni nelle procedure legali e sociali che coinvolgono famiglie in situazioni di disagio, suscitando riflessioni sulla tutela dei minori e dei loro diritti.

Continua il calvario della donna cui era stato vietato di vedere i figli, uno dei quali gravemente malato: i giudici d’Appello lasciano la pratica ai servizi sociali con i quali la signora è in causa. Anche il Garante per l’infanzia ha chiesto chiarimenti: nessuna risposta. La signora Giovanna continua a non poter vedere il figlio più piccolo, 9 anni, operato pochi mesi fa per un medulloblastoma al IV stadio, tumore primario del sistema nervoso centrale a crescita rapida. Potrebbe incontrare Marco, nome di fantasia come quello della sua mamma, solo una volta la settimana in modalità protetta, secondo quanto stabilito dalla Corte di Appello di Venezia, che le ha tolto la responsabilità genitoriale anche sull’altro figlio Luca, 10 anni, sebbene la signora non sia mai stata sfiorata dall’accusa di maltrattamenti nei loro confronti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bimbo col tumore, la Corte beffa la madre

