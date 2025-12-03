Tumore ignorato per mesi bimbo malato allontanato dalla madre | il Garante chiede accertamenti

Un tumore ignorato per mesi, due allontanamenti forzati e una madre tenuta distante dal figlio morente: una vicenda che scuote istituzioni e opinione pubblica. La storia del piccolo Marco, nove anni, ricoverato in un ospedale veneto in condizioni gravissime per un tumore cerebrale al quarto stadio, continua a sollevare interrogativi e indignazione. La madre non può vederlo, nonostante la malattia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Tumore ignorato per mesi", bimbo malato allontanato dalla madre: il Garante chiede accertamenti

