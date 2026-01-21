Bijlow al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo portiere del Genoa
Bijlow, nuovo portiere del Genoa, arriva dal Feyenoord con oltre 100 presenze nel campionato olandese. In squadra, si contendrà il ruolo da titolare con Leali, offrendo una valida alternativa tra i pali. La sua esperienza internazionale e le recenti prestazioni rappresentano un elemento interessante per il fantacalcio. Di seguito, analisi di quotazione e statistiche utili per valutare il suo impatto nella rosa rossoblù.
Il Genoa ha il nuovo portiere tanto richiesto da Daniele De Rossi. Dopo aver sfiorato Bento, rimasto poi all'Al-Nassr, il club rossoblù ha definito gli accordi con il Feyenoord per l'arrivo di Justin Bijlow. Classe 1998, l'estremo difensore lascia il campionato olandese dopo oltre 100 presenze e si appresta a vivere la prima esperienza lontano dalla propria terra d'origine. Molto strutturato fisicamente (un metro e novanta per ottantaquattro chili), Bijlow può anche esibire una buona esperienza in campo europeo tra presenze con la nazionale maggiore olandese (8) e apparizioni in Champions, Conference ed Europa League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
