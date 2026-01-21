Bijlow, nuovo portiere del Genoa, arriva dal Feyenoord con oltre 100 presenze nel campionato olandese. In squadra, si contendrà il ruolo da titolare con Leali, offrendo una valida alternativa tra i pali. La sua esperienza internazionale e le recenti prestazioni rappresentano un elemento interessante per il fantacalcio. Di seguito, analisi di quotazione e statistiche utili per valutare il suo impatto nella rosa rossoblù.

Il Genoa ha il nuovo portiere tanto richiesto da Daniele De Rossi. Dopo aver sfiorato Bento, rimasto poi all'Al-Nassr, il club rossoblù ha definito gli accordi con il Feyenoord per l'arrivo di Justin Bijlow. Classe 1998, l'estremo difensore lascia il campionato olandese dopo oltre 100 presenze e si appresta a vivere la prima esperienza lontano dalla propria terra d'origine. Molto strutturato fisicamente (un metro e novanta per ottantaquattro chili), Bijlow può anche esibire una buona esperienza in campo europeo tra presenze con la nazionale maggiore olandese (8) e apparizioni in Champions, Conference ed Europa League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bijlow al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo portiere del Genoa

Leggi anche: Guaita al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo portiere del Parma

Raspadori al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante dell'AtalantaRaspadori, nuovo attaccante dell'Atalanta, torna in Italia dopo sei mesi all'Atletico Madrid.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Genoa, ecco il portiere: visite mediche per Bijlow; ULTIM’ORA – Il Genoa ha preso un nuovo portiere: ecco Bijlow! Occhio alla gerarchia con Leali; UFFICIALE - Genoa, arriva il portiere Bijlow; UFFICIALE - Roma, Malen è giallorosso: ruolo, quotazione e FVM al Fantacalcio.

Bijlow al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo portiere del GenoaL'estremo difensore rossoblù arriva dal Feyenoord dopo oltre 100 presenze nel campionato olandese: si giocherà il posto da primo con Leali ... gazzetta.it

UFFICIALE - Genoa, arriva il portiere BijlowNuovo portiere in casa Genoa: come diramato ufficialmente dal club rossoblù, arriva il classe 1998 Bijlow. In arrivo dal Feyenoord, arriva in Serie A a titolo definitivo con un piccolo indennizzo dato ... msn.com

Calciomercato Ufficiale: il Genoa ha acquistato dal Feyenoord il portiere Justin Bijlow #calciomercato #Genoa #DeRossi #Bijlow #Leali #fantacalcio #fantallenatori #fantaconsigli #fantacalcioseriea facebook

La scheda al #fantacalcio di #Bijlow al #Genoa x.com