Raspadori al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo attaccante dell' Atalanta

Raspadori, nuovo attaccante dell'Atalanta, torna in Italia dopo sei mesi all'Atletico Madrid. In questa guida analizziamo la sua quotazione al fantacalcio e le statistiche più recenti nelle principali competizioni, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sul suo rendimento e sul suo ruolo nella squadra. Un approfondimento utile per chi desidera valutare al meglio il suo potenziale nel prossimo campionato.

Dopo 15 presenze, due gol e tre assist in sei mesi all'Atletico Madrid, Giacomo Raspadori torna in Serie A e al Fantacampionato Gazzetta. L'ex attaccante del Napoli, dopo tante voci che lo volevano vicino alla Roma di Gasperini, è arrivato a sorpresa all'Atalanta, riuscendo già a giocare la sua prima partita in maglia nerazzurra nell'ultimo weekend, con 35' nella sfida dell'Arena Garibaldi contro il Pisa. Si alternerà con Scamacca e Krstovic, ma vista la sua duttilità potrebbe ricoprire anche altri ruoli. STATISTICHE E NUMERI La quotazione di Raspadori al Fantacampionato Gazzetta è al momento di 32 crediti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Raspadori al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante dell'Atalanta Leggi anche: Guaita al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo portiere del Parma Raspadori dice no alla Roma, l'attaccante va all'AtalantaGiovanni Raspadori ha deciso di trasferirsi all’Atalanta, rifiutando l’interesse della Roma. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. UFFICIALE - Raspadori all'Atalanta: ruolo, quotazione e FVM al; Atalanta, Raspadori ad un passo: c'è l'accordo; Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 21ª giornata; Roma, Ranieri: La verità dietro il no di Raspadori. UFFICIALE - Raspadori all'Atalanta: ruolo, quotazione e FVM al Fantacalcio - Arriva a titolo definitivo dall'Atletico Madrid, ne dà annuncio ufficiale la società dei Percassi con un comunicato ufficiale. msn.com

Raspadori torna in Serie A Le prime parole da giocatore dell'Atalanta: "Sono fiducioso e contento" Lo prenderete al Fantacalcio - facebook.com facebook

Si complica Raspadori, la Roma vira su Malen! Trattativa avviata, Gasp è in attesa di un rinforzo per il reparto offensivo! #Fantacalcio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.