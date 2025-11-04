Si è spenta nonna Effa | 110 anni tra Piove di Sacco e Lazio
Una vita straordinaria. Ha attraversato due guerre mondiali, una pandemia e più di un secolo di storia italiana. Genoveffa Dante, nata a Piove di Sacco il 6 aprile 1915, si è spenta serenamente a Cesano, alle porte di Roma, alla straordinaria età di 110 anni lo scorso 30 ottobre. Nella top 20. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
