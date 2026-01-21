Bergamo Jazz 2024 propone un programma ricco di appuntamenti dal 19 al 22 marzo, con artisti di rilievo e giovani talenti. L'evento si svolge presso il Teatro Donizetti, offrendo concerti di ensemble e solisti che esplorano il panorama musicale jazz. Un’occasione per scoprire le tendenze future del genere e ascoltare performance di artisti come Dave Holland e Lionel Loueke.

IL FESTIVAL. Presentati ensemble e solisti dei concerti che terranno banco dal 19 al 22 marzo. Il via al Donizetti con Dave Holland e Lionel Loueke, poi le altre star e i nuovi scenari musicali. Record di abbonati: ottocento. Ultimi tasselli per completare il mosaico di Bergamo jazz anno 2026. Con la conferenza stampa di martedì pomeriggio il cartellone organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti aggiunge concerti e proposte arricchendo il ricco programma di performance già annunciate. Joe Lovano, blasonato direttore artistico, intervenuto con un video messaggio, ha varato il motto dell’edizione 2026, «Setting the pace», omaggio a Miles Davis e John Coltrane a cento anni dalla loro nascita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo jazz, sguardo sul futuro: ecco il programma

Giorgio Panariello raddoppia a Torino: lo sguardo ironico sul futuro conquista il Teatro ColosseoGiorgio Panariello torna a Torino con uno spettacolo che combina il suo inconfondibile sguardo ironico con temi sul futuro.

Leggi anche: Micro & macro, torna Creactivity. In due giorni uno sguardo sul futuro

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Rock alternativo, revival, jazz: weekend d’arte varia al Druso; PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: Atalanta, tre punti per gli ottavi.

Bergamo jazz, sguardo sul futuro: ecco il programmaIL FESTIVAL. Presentati ensemble e solisti dei concerti che terranno banco dal 19 al 22 marzo. Il via al Donizetti con Dave Holland e Lionel Loueke, poi le altre star e i nuovi scenari musicali. Recor ... ecodibergamo.it

Abbonamenti record per Bergamo Jazz: Vocazione internazionale, radici solideBergamo Jazz si caratterizza per una spiccata vocazione internazionale, ma ha anche solide radici ben piantate sul territorio che gli permettono di consolidarsi nel tempo e diffondersi in numerosi lu ... bergamonews.it

Questo mese ci vediamo qui! 14/01 - @workingclass_castellanza (VA) 21/01 - @circolinomalpensata_bergamo per I GOT RHYTHM (poi c’è la jam!) (BG) 27/01 - @maremilano per @novarajazz (MI) - facebook.com facebook