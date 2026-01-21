Barlaam | Non vedo l' ora di tifare per i miei colleghi azzurri invernali

Da gazzetta.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Barlaam ha commentato con entusiasmo le Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando il suo supporto per gli atleti italiani. L’atleta ha espresso la voglia di tifare per i colleghi azzurri impegnati nelle discipline invernali, al termine dell’udienza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dedicata ai campioni del mondo paralimpici del 2025. Un momento di condivisione e motivazione per lo sport italiano.

Simone Barlaam ha parlato delle Olimpiadi di Milano-Cortina al termine dell’udienza dei campioni del mondo paralimpici del 2025 con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo del Quirinale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

barlaam non vedo l ora di tifare per i miei colleghi azzurri invernali

© Gazzetta.it - Barlaam: "Non vedo l'ora di tifare per i miei colleghi azzurri... invernali"

“Ogni tanto mi guardo allo specchio e vedo qualche ruga nuova, ma che me ne frega. Alcuni miei compagni di classe sembrano miei nonni, c’è sempre speranza”: parla NekNek condivide il suo pensiero sul tempo che passa e sulla bellezza dell’età avanzata.

Leggi anche: ? Carolyn Smith: “La finale di Ballando? Un incubo. Vorrei i miei colleghi in pista”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Mondiali nuoto, Barlaam scalda i motori: Proverò a migliorarmiA Manchester 2 anni fa ha portato via un bottino di 5 ori individuali (nella categoria S9 50sl, 100 sl, 400sl, 100 dorso e 100 farfalla) e uno in staffetta (4x100 mista), dai Giochi di Parigi 2024 è ... gazzetta.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.