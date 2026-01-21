Barlaam | Non vedo l' ora di tifare per i miei colleghi azzurri invernali
Simone Barlaam ha commentato con entusiasmo le Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando il suo supporto per gli atleti italiani. L’atleta ha espresso la voglia di tifare per i colleghi azzurri impegnati nelle discipline invernali, al termine dell’udienza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dedicata ai campioni del mondo paralimpici del 2025. Un momento di condivisione e motivazione per lo sport italiano.
Mondiali nuoto, Barlaam scalda i motori: Proverò a migliorarmiA Manchester 2 anni fa ha portato via un bottino di 5 ori individuali (nella categoria S9 50sl, 100 sl, 400sl, 100 dorso e 100 farfalla) e uno in staffetta (4x100 mista), dai Giochi di Parigi 2024 è ... gazzetta.it
Chi sa mantecare “spadellando” come fa chef Cesare Battisti Quale sarà la ricetta del cuore di Simone Barlaam Ogni puntata del nostro vodcast Discorsi in Osteria contiene come bonus track una nuova ricetta da provare! TROVATE LA RICETTA INTEGRA - facebook.com facebook
