Barlaam | Non vedo l' ora di tifare per i miei colleghi azzurri invernali

Simone Barlaam ha commentato con entusiasmo le Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando il suo supporto per gli atleti italiani. L’atleta ha espresso la voglia di tifare per i colleghi azzurri impegnati nelle discipline invernali, al termine dell’udienza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dedicata ai campioni del mondo paralimpici del 2025. Un momento di condivisione e motivazione per lo sport italiano.

