Il Teatro Dialettale al Goldoni | sei sabati di risate e storie romagnole

Al Teatro Goldoni di Bagnacavallo torna la tradizionale rassegna di Teatro Dialettale, offrendo sei serate di commedie romagnole ricche di humor e divertimento. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e delle storie locali, che si svolgerà ogni sabato sera, riportando in scena il meglio della comicità dialettale.

Torna sul palcoscenico del Teatro Goldoni di Bagnacavallo la storica rassegna di Teatro Dialettale, che porterà in scena sei divertenti commedie piene di allegria e spensieratezza, programmate, come d’abitudine, il sabato sera.Il calendario degli spettacoliSabato 10 gennaio - ore 21Compagnia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

