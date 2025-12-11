Autostrada A1 | tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per una notte

Per consentire lavori di manutenzione, la tratta dell'autostrada A1 tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino sarà chiusa per una notte. Ecco le indicazioni sui percorsi alternativi e le informazioni utili per gli automobilisti che dovranno pianificare gli spostamenti in questa fascia oraria.

I percorsi alternativi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per una notte

ATTENZIONE [10.12-17:30] #INCIDENTE #autostrada #A4 #Venezia- #Trieste CHIUSO TRATTO #Portogruaro - San Stino di Livenza in direzione #Venezia Uscita obbligatoria Portogruaro. Chiusa entrata di Portogruaro (allacciamento #A28 #A4), in direzion Vai su X

Caos in autostrada. Due incidenti lungo lo stesso tratto, ma su carreggiate opposte - facebook.com Vai su Facebook

A1, chiusura del tratto compreso tra Calenzano - Sesto Fiorentino e Barberino - Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e delle gallerie, dalle ore 22. Lo riporta 055firenze.it

Autostrada: camion a fuoco in galleria A1, chiuso tratto Direttissima - Per un camion in fiamme in galleria è stato temporaneamente chiuso al traffico dalle 2 il tratto sull'autostrada A1 Milano- Riporta tg24.sky.it