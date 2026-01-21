Autocarro distrutto da un misterioso incendio | avviate le indagini

Un autocarro Ford Transit è stato completamente distrutto da un incendio avvenuto nella notte a Canicattì. L’incendio, che si è verificato in condizioni atmosferiche avverse, ha provocato ingenti danni al veicolo. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio e stabilire eventuali responsabilità. La vicenda resta sotto osservazione mentre si cercano elementi utili per ricostruire quanto accaduto.

I pompieri hanno fatto di tutto per cercare di salvare il mezzo pesante, ma non è stato possibile. I carabinieri hanno già identificato e sentito il proprietario: è un cinquantanovenne Devastato, anzi “inghiottito”, dal fuoco. Un autocarro, Ford Transit, è stato distrutto da un misterioso incendio divampato poco prima dell'alba di ieri - mentre c'era pioggia e vento - in piazza 24 Maggio a Canicattì. Delle indagini, dopo l'intervento fatto sul posto dai militari del nucleo Radiomobile della compagnia cittadina, si stanno già occupando i carabinieri. L'Sos è stato lanciato alle 4,30 circa di ieri.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

