Atalanta ora fai la storia | contro l’Athletic è quasi un match-point per gli ottavi
L’Atalanta affronta l’Athletic con l’opportunità di qualificarsi agli ottavi di Champions League. Una fase della competizione che, a inizio stagione, sembrava difficile da raggiungere, ma ora rappresenta un traguardo importante per il club e i suoi tifosi. La partita di questa sera potrebbe segnare una tappa storica nel percorso della squadra, confermando la crescita e la competitività della formazione bergamasca nel contesto europeo.
Bergamo. Entrare nella storia, compiere qualcosa di impensabile, inimmaginabile, irripetibile. In effetti, pensare ad agosto che l’Atalanta sarebbe arrivata a questo punto giocandosi un posto tra le prime 8 della Champions League sembrava a dir poco azzardato. E invece il percorso ha raccontato una storia diversa: una Dea caparbia, sicura, brillante, capace di superare le difficoltà, di battere i campioni del mondo del Chelsea, di zittire i 60mila di Marsiglia, di espugnare Francoforte, di rialzarsi dopo la durissima botta di Parigi. L’Europa, ancora una volta, ha trainato la stagione nerazzurra oltre le difficoltà in campionato.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Champions, Atalanta contro l’Athletic Bilbao per ipotecare gli ottaviDomani sera, alle 21, l’Atalanta affronta l’Athletic Bilbao nella settima giornata della fase a gironi di Champions League.
Atalanta, la grande novità contro l’Athletic: Palladino potrà contare su un’arma in più. Notizia dell’ultim’ora verso la ChampionsL'Atalanta si prepara alla sfida di Champions League contro l’Athletic Club, con una novità importante in formazione.
Atalanta-Torino 2-0: gol e highlights | SerieA
Atalanta, ora fai la storia: contro l’Athletic è (quasi) un match-point per gli ottaviAi nerazzurri bastano 4 punti, in casa (ore 21) obiettivo bottino pieno contro una squadra piena di indisponibilità tra difesa e attacco. Lookman rientra e parte dalla panchina, in difesa torna Djimsi ... bergamonews.it
Bologna-Atalanta 0-2, la CRONACAORE 18.31 inizia il match! ore 18.00 – Raffaele Palladino carica l’Atalanta nel prepartita contro il Bologna: Vogliamo continuare la nostra scalata. Quella di oggi è una partita difficile, ma è anche ... calcioatalanta.it
Atalanta U23, le parole di Percassi: "Tre espulsioni un unicum nella nostra storia, amaro in bocca..." https://tinyurl.com/w42fpbn2 - facebook.com facebook
Stesso posto, stessa storia: Lautaro Atalanta x.com
