Atalanta ora fai la storia | contro l’Athletic è quasi un match-point per gli ottavi

L’Atalanta affronta l’Athletic con l’opportunità di qualificarsi agli ottavi di Champions League. Una fase della competizione che, a inizio stagione, sembrava difficile da raggiungere, ma ora rappresenta un traguardo importante per il club e i suoi tifosi. La partita di questa sera potrebbe segnare una tappa storica nel percorso della squadra, confermando la crescita e la competitività della formazione bergamasca nel contesto europeo.

Bergamo. Entrare nella storia, compiere qualcosa di impensabile, inimmaginabile, irripetibile. In effetti, pensare ad agosto che l’Atalanta sarebbe arrivata a questo punto giocandosi un posto tra le prime 8 della Champions League sembrava a dir poco azzardato. E invece il percorso ha raccontato una storia diversa: una Dea caparbia, sicura, brillante, capace di superare le difficoltà, di battere i campioni del mondo del Chelsea, di zittire i 60mila di Marsiglia, di espugnare Francoforte, di rialzarsi dopo la durissima botta di Parigi. L’Europa, ancora una volta, ha trainato la stagione nerazzurra oltre le difficoltà in campionato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Domani sera, alle 21, l'Atalanta affronta l'Athletic Bilbao nella settima giornata della fase a gironi di Champions League.

L'Atalanta si prepara alla sfida di Champions League contro l'Athletic Club, con una novità importante in formazione.

Ai nerazzurri bastano 4 punti, in casa (ore 21) obiettivo bottino pieno contro una squadra piena di indisponibilità tra difesa e attacco. Lookman rientra e parte dalla panchina, in difesa torna Djimsi

