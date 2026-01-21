Assalto armato fuori dalle Poste Rapinarono furgone portavalori In tre a processo per il maxi colpo

Tre persone sono sotto processo per il maxi assalto armato avvenuto fuori dalle Poste, durante il quale è stato rapinato un furgone portavalori. L’episodio, caratterizzato da tensione e violenza, ha coinvolto un gruppo armato che ha minacciato e costretto le vittime con urla e passamontagna. L’udienza si concentra sulla responsabilità degli imputati e sulle dinamiche del colpo, in un contesto di sicurezza pubblica e lotta alla criminalità.

di Francesco Zuppiroli "Sta giù! Stai giù". Le urla, gridate da dietro il passamontagna nero calato sul volto a lasciare visibili solo gli occhi di gente che non scherza. Di un gruppo di almeno quattro individui (due dei quali non identificati) che per mettere le mani su 30mila euro destinati alle pensioni, fuori dalle Poste di via Corridoni a Riccione, non si erano fatti scrupoli nel puntare i fucili a pompa contro la testa delle malcapitate guardie giurate che la mattina del 23 febbraio del 2021 si trovavano a bordo di un furgone portavalori. Una sequenza del terrore: un agguato in piena regola preparato nei minimi dettagli e frutto di giorni e giorni di sopralluoghi e appostamenti compiuti dalla banda per non lasciare proprio nulla al caso: dal furgone 'civetta' e contraffatto con i loghi di Poste Italiane per non destare sospetti, ai mezzi rubati lasciati in punti strategici di Riccione per fuggire più velocemente.

