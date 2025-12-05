Zona università assalto armato a un portavalori | rubati gli incassi di un supermercato

Palermotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un colpo pianificato, messo a segno con uno scooter rubato e una pistola, usata per minacciare due guardie giurate e rapinare un portavalori. Due uomini a volto coperto hanno colpito questa mattina nella zona dell'università, riuscendo a portare via gli incassi prelevati dal supermercato Conad di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Fallisce assalto armato a portavalori, caccia al commando - I carabinieri del comando provinciale di Cagliari hanno avviato una vera e propria caccia all'uomo nel tentativo di individuare e catturare gli autori del fallito assalto al portavalori della ... Segnala ansa.it

Assalto armato a due portavalori in Toscana, banditi con accento sardo: bottino da oltre 3 milioni - È il colpo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla Variante Aurelia, nella zona di San Vincenzo in provincia di Livorno. Da unionesarda.it

Fallisce assalto armato a portavalori nel Cagliaritano - Hanno creato un blocco stradale e atteso l'arrivo del portavalori per assaltarlo, ma sono stati visti sia dall'autista del mezzo blindato che da alcuni automobilisti che hanno dato l'allarme. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Zona Universit224 Assalto Armato