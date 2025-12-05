Zona università assalto armato a un portavalori | rubati gli incassi di un supermercato

Un colpo pianificato, messo a segno con uno scooter rubato e una pistola, usata per minacciare due guardie giurate e rapinare un portavalori. Due uomini a volto coperto hanno colpito questa mattina nella zona dell'università, riuscendo a portare via gli incassi prelevati dal supermercato Conad di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'uomo è stato fermato nella zona pedonale di piazza Università. - facebook.com Vai su Facebook

Fallisce assalto armato a portavalori, caccia al commando - I carabinieri del comando provinciale di Cagliari hanno avviato una vera e propria caccia all'uomo nel tentativo di individuare e catturare gli autori del fallito assalto al portavalori della ... Segnala ansa.it

Assalto armato a due portavalori in Toscana, banditi con accento sardo: bottino da oltre 3 milioni - È il colpo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla Variante Aurelia, nella zona di San Vincenzo in provincia di Livorno. Da unionesarda.it

Fallisce assalto armato a portavalori nel Cagliaritano - Hanno creato un blocco stradale e atteso l'arrivo del portavalori per assaltarlo, ma sono stati visti sia dall'autista del mezzo blindato che da alcuni automobilisti che hanno dato l'allarme. Come scrive ansa.it