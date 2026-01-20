A Ravenna, due richiedenti asilo egiziani sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato e resistenza, dopo aver danneggiato e rubato automobili parcheggiate. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di mettere fine alle azioni illecite, garantendo la sicurezza dei cittadini e dei veicoli coinvolti.

Due giovani sono stati arrestati dopo un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte a Ravenna. I soggetti, due cittadini egiziani, sono stati fermati con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I due, richiedenti asilo di 23 anni e 21 anni, sono stati sorpresi nei pressi di un parcheggio pubblico dopo aver danneggiato e derubato alcune autovetture. Furti in un parcheggio a Ravenna L'individuazione e il fermo dei sospetti L'arresto e le procedure successive Il contesto e le reazioni Furti in un parcheggio a Ravenna Tutto ha avuto inizio intorno alle 00:25 della notte odierna, quando una segnalazione al Numero Unico di Emergenza ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rubano e danneggiano le auto in sosta in un parcheggio a Ravenna, arrestati due richiedenti asilo

