Ascolti TV Total Audience | Martedì 20 Gennaio 2026 Uomini e Donne +112K e passa dal 23.45 al 24.16%

Martedì 20 gennaio 2026, la serata televisiva ha visto tra i programmi più seguiti Uomini e Donne, che ha registrato un incremento di oltre 112.000 spettatori e un passaggio dal 23,45% al 24,16% di share. Su Rai1, invece, Prima di Noi ha attirato l’attenzione di una buona parte del pubblico, confermando l’interesse per le proposte televisive della serata.

Nella serata di ieri, martedì 20 gennaio 2026, in total audience su Rai1 Prima di Noi ha interessato 2.148.000 spettatori pari al 12,42% di share dalle 21:49 alle 23:40. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 1.945.000 spettatori con uno share del 13,31% dalle 22:04 alle 00:21. Su Rai2, dopo la presentazione di 29 minuti (621.000 – 2,88%), Boss in Incognito intrattiene 1.008.000 spettatori pari al 6,25%. Su Italia1 Il principe cerca moglie incolla davanti al video 1.113.000 spettatori con il 6,15%. Su Rai3, dopo la presentazione di 41 minuti (517.000 – 2,39%), FarWest segna 773.000 spettatori (4,93%). 🔗 Leggi su Tivvusia.com

