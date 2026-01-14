Ascolti TV Total Audience | Martedì 13 Gennaio 2026 Uomini e Donne +95K La Forza di una Donna +83K

Martedì 13 gennaio 2026, l’audience televisiva ha registrato risultati equilibrati, con Rai1 e Canale 5 vicini in share. Tra i programmi più seguiti, Uomini e Donne ha registrato un incremento di circa 95.000 spettatori, mentre La Forza di una Donna ha attirato circa 83.000 telespettatori in più. Questi dati evidenziano un’attenzione stabile verso le principali emittenti e i loro contenuti serali.

Nella serata di martedì 13 gennaio 2026, la prima serata televisiva si è giocata su numeri piuttosto equilibrati, con Rai1 e Canale 5 separate da poco più di un punto di share. In total audience, a guidare la serata è stata Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, che ha raccolto 2.321.000 spettatori pari al 14,41% di share. Su Canale 5, la fiction Io Sono Farah si è difesa bene con 1.941.000 spettatori e il 13,89%, mentre su Italia 1 la sfida di Coppa Italia Roma-Torino ha tenuto incollati allo schermo 2.250.000 telespettatori, conquistando l' 11,24%. Buona tenuta anche per DiMartedì su La7, che ha raggiunto 1.

