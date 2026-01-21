Arsenal parla Arteta | Sono molto orgoglioso di quanto fatto E’ la quarta partita fuori casa in 10 giorni è folle

Al termine della sfida tra Inter e Arsenal in Champions League, Mikel Arteta ha commentato l’andamento della squadra. Il tecnico dei Gunners ha espresso soddisfazione per la prestazione, sottolineando l’impegno in un periodo intenso con quattro trasferte in dieci giorni. Questa conferenza stampa ha offerto uno sguardo sulle riflessioni di Arteta dopo la partita di San Siro, evidenziando l’importanza di questa vittoria per il percorso europeo della squadra.

Inter Arsenal, Arteta: “Contento ed orgoglioso: abbiamo preso rischi ma…”Mikel Arteta ha espresso soddisfazione per la vittoria dell’Arsenal contro l’Inter a San Siro, sottolineando i rischi assunti e la crescita della squadra a livello europeo.

Inter Arsenal, Arteta parla così in conferenza: «Chivu ha fatto dei cambi rispetto ad Inzaghi. Akanji non ci considera i più forti? Rispondo così…»In vista della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, il tecnico Arteta ha commentato le scelte di formazione di Chivu rispetto a Inzaghi, e ha risposto alle dichiarazioni di Akanji sui propri livelli.

Conferenza stampa di Arteta dopo Inter Arsenal: le dichiarazioni del tecnico dei Gunners dopo il successo in Champions LeagueConferenza stampa di Arteta dopo Inter Arsenal: le dichiarazioni del tecnico dei Gunners dopo il successo in Champions League La conferenza stampa di Mikel Arteta al termine di Inter Arsenal: analisi, ... calcionews24.com

Arteta: Orgoglioso dei miei giocatori. Preso rischi? Sappiamo che l’Inter…Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato ai canali ufficiali del club londinese dopo la vittoria contro l'Inter ... msn.com

