Inter Arsenal Arteta | Contento ed orgoglioso | abbiamo preso rischi ma…

Mikel Arteta ha espresso soddisfazione per la vittoria dell’Arsenal contro l’Inter a San Siro, sottolineando i rischi assunti e la crescita della squadra a livello europeo. Il tecnico ha evidenziato l’importanza della prestazione collettiva e il progresso dimostrato in una competizione così prestigiosa, riconoscendo il valore della prestazione dei suoi giocatori in una sfida difficile.

Arteta. Mikel Arteta ha commentato ai canali ufficiali dell’ Arsenal la vittoria ottenuta a San Siro contro l’ Inter, sottolineando la soddisfazione per una prestazione che ha confermato la crescita della sua squadra anche sul palcoscenico europeo. Il tecnico spagnolo ha messo in evidenza soprattutto l’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori in una gara complessa e carica di pressione. “ Sono molto contento e orgoglioso dei miei giocatori. Abbiamo parlato molto tra di noi, volevamo fare una partita speciale e l’abbiamo fatta, così abbiamo avuto l’opportunità di vincere. Abbiamo capito bene la partita “, ha spiegato Arteta, evidenziando come la preparazione e la lettura del match siano state determinanti nel successo contro i nerazzurri.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Arteta esalta l’Arsenal: “Inter fortissima, ma vittoria speciale”Dopo la vittoria per 3-1 contro l'Inter a San Siro, l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha commentato l'incontro, sottolineando la maturità della squadra e l'importanza dei dettagli nel risultato.

Inter Arsenal a San Siro: Saka recupera per la sfida, ma Arteta perde i pezzi in difesa. UltimeL’attesa per Inter-Arsenal si intensifica con Saka pronto a scendere in campo a San Siro, dopo un recupero importante.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Inter, arriva l'Arsenal: non è imbattibile, ma resta la più forte d'Europa; Inter-Arsenal 1-3, gol e highlights: a segno Gabriel Jesus, Gyokeres e Sucic; Arsenal, Arteta: Inter grandissima squadra, ma noi sappiamo essere dominanti; Arteta: Inter molto forte! E ieri sera non ho dormito molto bene perché pensavo….

Arteta: Orgoglioso dei miei giocatori. Preso rischi? Sappiamo che l’Inter…Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato ai canali ufficiali del club londinese dopo la vittoria contro l'Inter ... fcinter1908.it

Inter, l’Arsenal lascia questa sensazione ambivalente. Paradossalmente c’è una notizia positivaAll'Inter non è riuscita l'impresa di fermare l'Arsenal. A San Siro i nerazzurri hanno retto per un tempo, nella ripresa i cambi di Arteta hanno cambiato la gara e messo ancora più in mostra il gap tr ... msn.com

Inter, tifosi dell'Arsenal pazzi per Pio Esposito: "Impressionante, è in vendita" x.com

Le parole di #Chivu dopo Inter-Arsenal #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianchivu - facebook.com facebook