Arriva l’onda biancoverde | la fan zone e la sfilata scatta il piano sicurezza

Il Bologna si prepara ad accogliere la partita di Europa League contro il Celtic, in programma giovedì 22 gennaio alle 18 al Dall'Ara. In vista dell'evento, è stato attivato un piano di sicurezza e organizza la fan zone e la sfilata. Un momento importante per i tifosi, che potranno vivere la partita in un contesto organizzato e sicuro.

