Arriva l’onda biancoverde | la fan zone e la sfilata scatta il piano sicurezza
Il Bologna si prepara ad accogliere la partita di Europa League contro il Celtic, in programma giovedì 22 gennaio alle 18 al Dall'Ara. In vista dell'evento, è stato attivato un piano di sicurezza e organizza la fan zone e la sfilata. Un momento importante per i tifosi, che potranno vivere la partita in un contesto organizzato e sicuro.
Cresce l’attesa per la sfida di Europa League tra Bologna e Celtic, in programma al Dall'Ara, giovedì 22 gennaio, alle 18.45, e anche la macchina della sicurezza è a pieno regime. La questura di Bologna ha varato un piano d’ordine pubblico per gestire 3.000 supporter scozzesi attesi in città.La.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Droni militari sorvolano l'aereo di Zelensky a Dublino, scatta l'allarme sicurezza in Irlanda: violata la no-fly zone
Leggi anche: Sicurezza stradale, le nuove misure. Scatta l’attivazione delle Zone 30
Porto di Catania, onda gigantesca arriva sul parcheggio, muri d'acqua di 9 metri a largo, il video - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.