Arriva l’onda biancoverde | la fan zone e la sfilata scatta il piano sicurezza

Da bolognatoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna si prepara ad accogliere la partita di Europa League contro il Celtic, in programma giovedì 22 gennaio alle 18 al Dall'Ara. In vista dell'evento, è stato attivato un piano di sicurezza e organizza la fan zone e la sfilata. Un momento importante per i tifosi, che potranno vivere la partita in un contesto organizzato e sicuro.

Cresce l’attesa per la sfida di Europa League tra Bologna e Celtic, in programma al Dall'Ara, giovedì 22 gennaio, alle 18.45, e anche la macchina della sicurezza è a pieno regime. La questura di Bologna ha varato un piano d’ordine pubblico per gestire 3.000 supporter scozzesi attesi in città.La.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Droni militari sorvolano l'aereo di Zelensky a Dublino, scatta l'allarme sicurezza in Irlanda: violata la no-fly zone

Leggi anche: Sicurezza stradale, le nuove misure. Scatta l’attivazione delle Zone 30

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.