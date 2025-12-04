Droni militari sorvolano l' aereo di Zelensky a Dublino scatta l' allarme sicurezza in Irlanda | violata la no-fly zone

Quattro droni non identificati di tipo militare hanno violato una no-fly zone e si sono diretti verso la rotta dell'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky vicino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

