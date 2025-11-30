Coppia trovata morta in casa | su entrambi lesioni da arma da taglio

Firenzetoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, due coniugi sono stati trovati morti nella loro abitazione di via Orsini.Entrambi sono deceduti, secondo una primissima ricostruzione, per lesioni compatibili con un'arma da taglio. I due coniugi erano italiani, 74 anni lui, 68 lei.Le indagini sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

