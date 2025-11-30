Coppia trovata morta in casa | su entrambi lesioni da arma da taglio

Nel pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, due coniugi sono stati trovati morti nella loro abitazione di via Orsini.Entrambi sono deceduti, secondo una primissima ricostruzione, per lesioni compatibili con un'arma da taglio. I due coniugi erano italiani, 74 anni lui, 68 lei.Le indagini sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Coppia trovata morta in casa: uccisi a colpi di pistola Città della Pieve, non è esclusa l’ipotesi dell’omicidio-suicidio - facebook.com Vai su Facebook

Città della Pieve, coppia trovata morta in casa. Ipotesi femminicidio-suicidio - Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa a Po' Bandino, una frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia. Riporta tg24.sky.it

Perugia, coppia trovata morta in casa: è un omicidio-suicidio - suicidio la causa della morte della coppia ritrovata oggi, sabato 29 novembre, esanime al ... Si legge su msn.com

Coppia trovata morta in casa, tragedia al confine fra Toscana e Umbria. Lui aveva detto: “Faccio una follia” - L’uomo, poliziotto in pensione , avrebbe usato una pistola per uccidere la donna e togliersi la vita ... Da lanazione.it