Poesie e prosa di Maria Costa andranno all' Archivio di Stato Riposto conserverà i documenti e non Messina

Le poesie e le prose di Maria Costa saranno archiviate presso l’Archivio di Stato di Riposto, che si occuperà della conservazione dei documenti. La poetessa, nata a Messina nel 1926 e scomparsa nel 2011, è stata una figura significativa della cultura siciliana, nota per la sua produzione in dialetto. La donazione permette di preservare e valorizzare il suo patrimonio letterario, mantenendo vivo il suo contributo alla tradizione culturale locale.

Donati all'Archivio storico le produzioni poetiche e letterarie della poetessa Maria Costa. La donna, nata a Messina nel 1926 e morta nel 201), nota come "a Puitissa di Missina", è stata una figura emblematica della cultura siciliana e messinese, custode e interprete della poesia in dialetto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

