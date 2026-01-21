Antonio Ravoni | morto Totò de Zucchino l' ultimo custode della gioia dell' antica Racchia di Vejano

Vejano si congeda da Antonio Ravoni, noto come “Totò de Zucchino”, figura storica dell’antica Racchia. L’ultimo rappresentante di questo gruppo folcloristico, attivo dal 1958, ha rappresentato una presenza significativa nella tradizione e nella cultura del paese. La sua scomparsa segna la perdita di un testimone prezioso di un patrimonio radicato nella storia locale.

Con la banda folcloristica ha dimostrato che la musica non è solo quella delle grandi orchestre ma anche quella del popolo: "Ha rappresentato le nostre radici nel mondo" Vejano piange la morte di Antonio Ravoni. Noto a tutti come “Totò de Zucchino”, era l'ultimo esponente dell'antica Racchia, il gruppo folcloristico che dal 1958 ha lasciato un segno indelebile in paese ma non solo. Il suo strumento, la “Fornacella”, contenente un flicorno contralto, era l'esempio perfetto dello spirito della Racchia: trasformare oggetti di uso comune in veri e propri strumenti musicali. Questo è il cuore del vero “Racchista”, colui che dimostra che la musica non è solo quella delle grandi orchestre ma anche quella del popolo, adattata alla voglia di vivere con gioia e allegria.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

