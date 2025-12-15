UeD anticipazioni settimana | Gemma Galgani si sente male Flavio e Ciro spariti

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la settimana dal 15 al 19 dicembre svelano momenti intensi al Trono Over, con Gemma Galgani che si sente male e l'assenza di Flavio e Ciro, creando suspense e attesa tra i fan del programma.

© Tutto.tv - UeD anticipazioni settimana: Gemma Galgani si sente male, Flavio e Ciro spariti Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 15 al 19 dicembre rivelano che ci saranno momenti molto concitati al Trono Over, specie per quanto riguarda Gemma Galgani. La donna avrà addirittura un malore per cui Tina Cipollari chiamerà il medico in studio. Anche al Trono Classico, però, ci saranno episodi degni di nota per quanto riguarda le due troniste. I tronisti, invece, faranno perdere le loro tracce. Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: il malore di Gemma, la scenata di Marina e liti. L’ultima settimana di messe in onda di Uomini e Donne prima della consueta pausa natalizia, che inizierà dopo il 22 dicembre, si preannuncia ricca di avvenimenti interessanti. Tutto.tv Uomini e Donne, Trono Over - Un'accesa discussione tra Gemma e Magda Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 15 al 19 dicembre 2025: Gemma piange disperata per Mario - Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 15 a 19 dicembre 2025 su Canale5? msn.com

Uomini e Donne, le anticipazioni delle puntate dal 15 al 19 dicembre - Flavio è sempre più vicino alla scelta e richiede un'intera giornata con entrambe le sue corteggiatrici. 105.net

Un posto al sole, le anticipazioni della puntata di lunedì 15 dicembre: Guido e Mariella rischiano di PERDERE CASA! La settimana si apre con Gennaro in preda al panico per il ritorno di Okoro. L’uomo teme seriamente che la sua posizione possa aggravars - facebook.com facebook

Dal numero di questa settimana di TV Sorrisi e Canzoni le anticipazioni sulla quinta e sulla sesta puntata di Un Professore 3 x.com