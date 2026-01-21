Anguillara Carlomagno confessa l' omicidio della moglie | convalidato il fermo

A Anguillara, il marito di Federica Torzullo, Claudio Carlomagno, ha confessato di aver ucciso la moglie. Il fermo di quest’ultimo è stato convalidato dalle autorità competenti. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica locale e delle forze dell’ordine, che continuano a ricostruire l’accaduto.

È stato convalidato il fermo di Claudio Carlomagno, marito e assassino della 41enne Federica Torzullo. L'uomo, nel corso di un interrogatorio fiume, ha confessato l'omicidio della moglie e fornito indicazioni utili al rinvenimento dell'arma utilizzata per uccidere la consorte ritrovata, dieci giorni dopo la denuncia di scomparsa, seppellita in prossimità della ditta dell'uomo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

