A San Severo appuntamento con il Concerto di Capodanno degli ' Amici della Musica'

La 57esima stagione degli ‘Amici della Musica’ di San Severo saluta il 2026 con il classico Concerto di Capodanno. L’appuntamento è per l’1 gennaio alle 19.30 al Teatro Giuseppe Verdi con l’Orchestra Sinfonica ‘Suoni del Sud’ diretta dal maestro Giuseppe Fabrizio. Il programma è ricco e intenso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

