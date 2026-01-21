’Amici Casa Insieme’ riparte tra laboratori e convivium

Dopo la pausa natalizia, riprendono le attività di

Dopo la pausa natalizia ricominciano le attività e le iniziative promosse dall’Associazione " Amici Casa Insieme ", rivolte alle persone anziane affette da Alzheimer o altre forme di demenza e a tutti quegli anziani che desiderano condividere il loro tempo libero e che hanno il piacere di stare insieme. I percorsi di gruppo di "Amici di Casa Insieme" comprendono i Laboratori RiattivaMente e Convivium, oltre al Caffè degli Amici, attività pensate per offrire spazi e momenti di incontro fra persone, in cui le capacità cognitive vengono stimolate con leggerezza e rispetto. Le varie attività, svolte in ambiente rassicurante con l’encomiabile assistenza dei volontari che accompagnano e sostengono ogni momento con presenza costante, attenzione, cura e altruismo, sono condotte da psicologi e operatori specializzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

