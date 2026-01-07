Il Vieusseux riparte. Letture e laboratori dedicati ai bambini.

Il Vieusseux riprende le attività dedicate ai più piccoli con la rassegna “La prima volta al Gabinetto”. Dopo la pausa natalizia, si svolgeranno letture animate e laboratori creativi dedicati ai bambini dai 4 anni, ispirati alle favole di Maria Bianca de Larderel Viviani della Robbia. Gli appuntamenti si terranno nella Sala Ferri di Palazzo Strozzi, il prossimo sabato e il 14 febbraio, dalle 10:30 alle 12.

Dopo la pausa natalizia ’La prima volta al Gabinetto’ la rassegna del Vieusseux dedicata ai bambini (dai 4 anni), torna sabato prossimo e poi il 14 febbraio (orario 10,30-12) nella Sala Ferri di Palazzo Strozzi con letture animate e laboratori creativi ispirati alle favole di Maria Bianca de Larderel Viviani della Robbia (1884-1971), il cui fondo è conservato presso l’Archivio Bonsanti. Nobildonna fiorentina molto attiva nell’ambito culturale cittadino di inizio Novecento, con lo pseudonimo Bianca Maria pubblica per Bemporad, tra il 1919 e il 1923, racconti e fiabe dedicate ai fiori: Fiori primaverili, Fiori estivi, Fiori d’autunno e d’inverno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

