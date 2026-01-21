Allerta rossa e arancione al Sud temporali e forti venti | ancora disagi e scuole chiuse

Il maltempo persistente interessa il Sud Italia, con allerte di livello rosso e arancione. Temporali e venti intensi stanno causando disagi e la chiusura di alcune scuole. La situazione rimane critica, specialmente in Sardegna, Sicilia e Calabria, dove si registrano le condizioni più severe. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza.

Il maltempo continua a flagellare il Sud Italia. Dopo i forti disagi registrati nella giornata di ieri, anche per oggi, mercoledì 21 gennaio, resta l'allerta rossa su tre regioni: Sardegna, Sicilia e Calabria. La perturbazione portata dal ciclone Harry, con temporali e forti raffiche di vento.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Allerta rossa e arancione, temporali e forti venti: ancora disagi e scuole chiuseIl maltempo persiste nel Sud Italia, causando disagi e scuole chiuse.

