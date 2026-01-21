Allerta rossa e arancione temporali e forti venti | ancora disagi e scuole chiuse

Il maltempo persiste nel Sud Italia, causando disagi e scuole chiuse. Per mercoledì 21 gennaio, l’allerta rossa riguarda Sardegna, Sicilia e Calabria, a causa di temporali intensi e venti forti. La situazione richiede attenzione e precauzioni, mentre le condizioni meteorologiche continuano a influenzare la quotidianità delle regioni coinvolte.

Il maltempo continua a flagellare il Sud Italia. Dopo i forti disagi registrati nella giornata di ieri, anche per oggi, mercoledì 21 gennaio, resta l'allerta rossa su tre regioni: Sardegna, Sicilia e Calabria. La perturbazione portata dal ciclone Harry, con temporali e forti raffiche di vento.🔗 Leggi su Today.it

Venti di tempesta e forti temporali, diramata l'allerta arancioneUn’allerta arancione è stata diramata a causa di venti di burrasca e temporali intensi.

Leggi anche: Neve, temporali e forti venti: oggi allerta arancione in Sicilia e gialla in 7 regioni

Argomenti discussi: Allerta Arancione (dalle 9) e Rossa (dalle 12) per rischio idrogeologico fino alle 23,59 del 19 gennaio 2026; Maltempo: Sardegna blindata, allerta rossa in Sicilia e arancione in Calabria; Maltempo, allerta rossa ed evacuazioni in Sardegna e Sicilia. Auto precipita in voragine su strada - Rinviata la seduta dell'Assemblea Regionale Siciliana; Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in gran parte della Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni.

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla per rischio idraulico domani 21 gennaio: le regioni a rischioA causa del ciclone Harry per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, la Protezione Civile ha diramato dei bollettini di allerta meteo rossa, arancione ... fanpage.it

Maltempo, allerta rossa in Sicilia e Sardegna, scuole chiuse a Catania e Messina: gli aggiornamentiHa altre 24-48 ore di vita il ciclone Harry, che ha investito il Nord Africa e il sud Italia con raffiche fino a 150 km/h e onde alte fino a 10 metri ... ilmessaggero.it

Casteddu Online - Cagliari Online. . ALLERTA ROSSA A CAGLIARI, LE ULTIMISSIME DAL CUORE DI PIRRI IN UNA CAGLIARI SPETTRALE- Tutto chiuso anche mercoledì, scuole e uffici pubblici. Via Italia sgomberata, traffico deserto come nei giorni del lock - facebook.com facebook

Estesa anche a domani l'allerta rossa per il maltempo in Sardegna, Sicilia e Calabria. In Sicilia i sindaci di Taormina e di Santa Teresa sono stati colpiti da un’onda mentre erano in diretta mostrando i danni della mareggiata. #ANSA x.com