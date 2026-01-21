Allerta meteo in Calabria Sardegna e Sicilia | scuole chiuse in diverse città

Un’allerta meteo interessa Calabria, Sardegna e Sicilia, con diverse città che hanno disposto la chiusura delle scuole. La situazione climatica nel Sud Italia e sulle Isole maggiori rimane difficile, con condizioni di maltempo che persistono. È importante seguire gli aggiornamenti locali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

(Adnkronos) – Ancora una giornata all'insegna del maltempo nelle regioni del Sud e sull Isole maggiori. E' allerta rossa anche oggi, mercoledì 21 gennaio, in Sardegna, Sicilia e Calabria colpite in particolar modo dal ciclone Harry. Il quadro meteo spinge diversi comuni ad adottare provvedimenti. In Sicilia, scuole, ville comunali e cimiteri ancora chiusi a.

Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registra l’arrivo del “ciclone Harry”, che porta temporali e condizioni meteo avverse nelle regioni meridionali.

Maltempo, scuole chiuse e allerta meteo rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria il 20 gennaio: i comuni coinvoltiIl 20 gennaio, Sicilia, Sardegna e Calabria sono interessate da un’allerta meteo rossa, a causa di intense condizioni di maltempo.

Argomenti discussi: Notizie - Allerta meteo livello ROSSO - CHIUSURA SCUOLE e provvedimenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumità per mercoledì 21 gennaio; Allerta meteo su Sicilia, Sardegna e Calabria: auto in una voragine, soccorritori travolti da onda; Maltempo, prorogata allerta rossa in Calabria, Sardegna e Sicilia. Forti venti e piogge; Nuova allerta maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, centinaia di evacuati.

Ciclone Harry, allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria, scuole chiuse anche domani per maltempo: le notizie in direttaLe ultime notizie in diretta sul maltempo di oggi martedì 20 gennaio 2026 col picco massimo dei fenomeni meteo per l'arrivo del ciclone Harry ... fanpage.it

Meteo, allerta rossa oggi in Sardegna, Sicilia e CalabriaAllerta rossa anche oggi, mercoledì 21 gennaio, in Sardegna, Sicilia e Calabria. La fase di maltempo, con pioggia e vento forte, prosegue sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori in un quadro ... adnkronos.com

ALLERTA METEO GIALLA PREVISTA PER DOMANI 21 GENNAIO: DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI Per l’allerta meteo gialla prevista per domani 21 gennaio, il Comune di Trapani ha disposto alcune limitazioni temporanee per la sicurezza dei cittadin facebook

Allerta meteo rossa in ampie zone di Sicilia, Sardegna e Calabria, dove centinaia di persone sono state evacuate per il rischio di allagamenti in vista dell'arrivo del ciclone Harry, che ha portato piogge abbondanti, mareggiate e raffiche di vento molto forti. Chiu x.com