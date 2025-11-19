Allenatori personal trainer ma anche manager | le 15 figure professionali più richieste nel sistema sport

Roma, 19 novembre 2025 – Dalle palestre ai sentieri di montagna, fino alle piattaforme digitali: il lavoro nello sport sta cambiando volto. Tra i profili più richiesti spiccano oggi istruttori di discipline individuali, allenatori di sport di squadra e trainer per attività outdoor e sport di avventura. Professionisti che non si limitano più a seguire gli atleti in presenza, ma costruiscono percorsi personalizzati anche online, offrendo competenze tecniche e metodologiche pensate sia per migliorare le prestazioni sia per diffondere una vera e propria cultura dello sport. Una quota crescente della domanda riguarda inoltre gli istruttori specialistici e “adattivi”, dedicati all’allenamento di persone con disabilità, anziani, bambini o soggetti impegnati in percorsi di riabilitazione motoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

