Alfa Romeo nomina Sara Errani nuova ambasciatrice del marchio

Alfa Romeo annuncia Sara Errani come nuova ambasciatrice del marchio, rafforzando il proprio impegno nel mondo dello sport e del tennis. Questa collaborazione evidenzia l’attenzione di Alfa Romeo verso valori quali impegno, determinazione e stile, associandosi a una atleta di rilievo nel panorama internazionale. La partnership sottolinea l’interesse del marchio nel promuovere un’immagine di eleganza e sportività, consolidando la propria presenza nei settori più dinamici e prestigiosi.

Alfa Romeo amplia la propria presenza nel tennis annunciando Sara Errani come nuova Brand Ambassador. L'ingresso di Errani si affianca alla collaborazione già in corso con Jasmine Paolini e rafforza il legame del marchio con lo sport italiano di alto livello. La scelta mette insieme due profili diversi ma complementari del tennis nazionale: da una parte l'energia e la fase di crescita di Paolini, dall'altra l'esperienza e la solidità internazionale di Errani. Un abbinamento che punta a rappresentare continuità, affidabilità e rendimento, elementi che Alfa Romeo intende associare alla propria immagine sportiva.

