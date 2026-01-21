Alfa Romeo nomina Sara Errani nuova ambasciatrice del marchio

Da ilfattoquotidiano.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfa Romeo annuncia Sara Errani come nuova ambasciatrice del marchio, rafforzando il proprio impegno nel mondo dello sport e del tennis. Questa collaborazione evidenzia l’attenzione di Alfa Romeo verso valori quali impegno, determinazione e stile, associandosi a una atleta di rilievo nel panorama internazionale. La partnership sottolinea l’interesse del marchio nel promuovere un’immagine di eleganza e sportività, consolidando la propria presenza nei settori più dinamici e prestigiosi.

Alfa Romeo amplia la propria presenza nel tennis annunciando Sara Errani come nuova Brand Ambassador. L’ingresso di Errani si affianca alla collaborazione già in corso con Jasmine Paolini e rafforza il legame del marchio con lo sport italiano di alto livello. La scelta mette insieme due profili diversi ma complementari del tennis nazionale: da una parte l’energia e la fase di crescita di Paolini, dall’altra l’esperienza e la solidità internazionale di Errani. Un abbinamento che punta a rappresentare continuità, affidabilità e rendimento, elementi che Alfa Romeo intende associare alla propria immagine sportiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

alfa romeo nomina sara errani nuova ambasciatrice del marchio

© Ilfattoquotidiano.it - Alfa Romeo nomina Sara Errani nuova ambasciatrice del marchio

Nuova Alfa Romeo ARX-7: render di una sportiva rialzataEcco un render della nuova Alfa Romeo ARX-7, una sportiva rialzata che suscita grande interesse tra gli appassionati.

Leggi anche: La nuova Alfa Romeo 33 Stradale torna ad Arese

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sara Errani unisce tennis e motori, sarà Brand Ambassador di Alfa Romeo; Sara Errani nuova Brand Ambassador di Alfa Romeo; Sara Errani nuova Brand Ambassador di Alfa Romeo; Sara Errani nuova Brand Ambassador di Alfa Romeo.

Sara Errani nuova Brand Ambassador di Alfa RomeoAlfa Romeo rafforza il proprio legame con il mondo dello sport annunciando la nomina di Sara Errani come nuova Brand Ambassador. La tennista bolognese, tra le figure più rappresentative del tennis ita ... megamodo.com

alfa romeo nomina saraAlfa Romeo: Sara Errani nuova Brand AmbassadorIn qualità di Brand Ambassador, Sara Errani sarà protagonista nei prossimi mesi di diverse iniziative di comunicazione Alfa Romeo, rappresentando il marchio in occasione di eventi in Italia e ... clubalfa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.