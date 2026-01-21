Alcol ai minorenni in discoteca Il questore | revocate le licenze

Il questore ha annunciato la revoca delle licenze per locali che servono alcol ai minorenni, in risposta a episodi di consumo illecito e rischi per la sicurezza. Recentemente, un ragazzo è stato portato in ospedale con un tasso alcolemico di 2,8 gl, evidenziando la gravità della situazione. La misura mira a prevenire ulteriori incidenti e a tutelare la salute dei giovani.

Alcol a minorenni al punto che un ragazzo è stato portato in ospedale dal personale del 118, con un tasso alcolemico di 2,8 grammi su litro. Salgono a 30 i giorni di sospensione della licenza per la discoteca Juliette e 30 giorni sono stati disposti anche per la Centrale del Latte. La decisione è stata presa dal questore di Cremona Carlo Ambra alla luce di quanto accaduto sabato sera. Il titolare del Juliette, già destinatario di altri due provvedimenti ex art. 100 Tulps, nella stessa giornata della notifica delle ordinanze, ossia sabato, ha pubblicato sul profilo Instagram della discoteca “post” e “storie” nelle quali, dopo aver stigmatizzato l’operato dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, ha indicato che l’evento originariamente programmato al Juliette per sabato sera, era stato spostato alla Centrale del Latte, invitando le famiglie cremonesi alla calma, considerando la professionalità da sempre dimostrata nella gestione della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alcol ai minorenni in discoteca. Il questore: revocate le licenze Leggi anche: Risse e alcol ai minorenni: chiusa discoteca nel centro di Saronno Leggi anche: Avellino, violenza della Vigilia. Borrelli: “Inaccettabile vendere alcol ai minori, licenze da revocare subito” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Bari, verso una stretta sulla movida: controlli nei locali per il consumo di alcol, vertice in Prefettura; Alcol ai minorenni: in discoteca una prassi. Le interviste; Avellino, ancora alcol ai minori: sospesa un’attività commerciale per motivi di sicurezza pubblica; Vendevano alcol ai minorenni, chiusi per sette giorni due locali ad Albenga. Alcol ai minorenni in discoteca. Il questore: revocate le licenzeAlcol a minorenni al punto che un ragazzo è stato portato in ospedale dal personale del 118, con un tasso alcolemico di 2,8 grammi su litro. Salgono a 30 i giorni di sospensione della licenza per la d ... ilgiorno.it Crans-Montana, la nuova accusa: venduto alcol a minori di 16 anni. «Ha rallentato la loro fuga»Una nuova accusa potrebbe travolgere Jacques e Jessica Moretti: quella di avere somministrato sostanze nocive - cioè alcolici - a minori di 16 anni, in quantità tali da alterarne ... ilmattino.it Alcol a minorenni: il Questore di Agrigento,Tommaso Palumbo, ordina la chiusura di un locale - facebook.com facebook Alcol ai minorenni: controlli nei locali della movida di Bari. Si riunisce il comitato dell'ordine pubblico x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.